В 2020 году начнётся модернизация Симферопольской городской больницы скорой медицинской помощи №6

О том, что с 2020 года начнется масштабная модернизация Симферопольской городской больницы скорой медицинской помощи №6, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов по итогу торжественного собрания, приуроченного к 55-летию учреждения.

Больница нуждается в переоснащении, для учреждения необходимо закупить новое современное оборудование, в том числе тяжелую технику. Учитывая планы по проведению ремонтов, в течение трех лет, на модернизацию Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 может быть направлено более 300 миллионов рублей, — цитирует пресс-служба чиновника.