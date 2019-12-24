В 2020 году начнётся модернизация Симферопольской городской больницы скорой медицинской помощи №6

Больница нуждается в переоснащении, для учреждения необходимо закупить новое современное оборудование, в том числе тяжелую технику. Учитывая планы по проведению ремонтов, в течение трех лет, на модернизацию Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 может быть направлено более 300 миллионов рублей, — цитирует пресс-служба чиновника.
По словам Игоря Чемоданова, планы по развитию учреждения были представлены администрацией больницы и согласованы Министерством здравоохранения Республики Крым.