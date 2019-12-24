Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | В 2020 году начнётся модернизация Симферопольской городской больницы скорой медицинской помощи №6

crimeapress_news

В 2020 году начнётся модернизация Симферопольской городской больницы скорой медицинской помощи №6
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В 2020 году начнётся модернизация Симферопольской городской больницы скорой медицинской помощи №6

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:25 24.12.2019

О том, что с 2020 года начнется масштабная модернизация Симферопольской городской больницы скорой медицинской помощи №6, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов по итогу торжественного собрания, приуроченного к 55-летию учреждения.

Больница нуждается в переоснащении, для учреждения необходимо  закупить новое современное оборудование, в том числе тяжелую технику. Учитывая планы по проведению ремонтов, в течение трех лет, на модернизацию Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 может быть направлено более 300 миллионов рублей, — цитирует пресс-служба чиновника.

По словам Игоря Чемоданова, планы по развитию учреждения были представлены администрацией больницы и согласованы Министерством здравоохранения Республики Крым.

В 2020 году начнётся модернизация Симферопольской городской больницы скорой медицинской помощи №6

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.