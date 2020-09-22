В 2020 году ученые вспомнили о том, что экономить воду в Крыму нужно было с 2016 года

Мы все крепки задним умом.

Жаль, конечно, что ученые авторитетно высказались по поводу экономии воды только сейчас, в разгар «водного кризиса» в Крыму. И не согласиться с утверждением, что применять меры по экономии воды необходимо было сразу после перекрытия Северо-Крымского канала, нельзя. Но… где же звучали тогда, в 2016-м эти разумные доводы? Сегодня пресс-служба КФУ им. Вернадского распространила комментарий зав. кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. Вернадского Татьяны Бобры. Комментарий жесткий и правильный.

Существует климатическая цикличность. Мы наблюдаем чередование периодов с большим или меньшим среднегодовым количеством осадков примерно каждые 3-5 лет. 2016-й год, по всей вероятности, был последним из цикла, когда было больше осадков, поэтому тогда мы и не почувствовали водную проблему так остро, как сейчас. Затем началась череда лет из более сухого цикла. В 2017-2019-ом годах не было такого количества осадков, а воду мы использовали в больших объёмах, как привыкли ранее, активно спускали воду из водохранилищ на орошение, и они обмелели, не имея притока воды для пополнения, — отметила Татьяна Бобра.

По ее словам, 2020 год стал пиковым, когда уровень воды в наших водохранилищах практически достиг критической красной линии.

По сути, ещё в 2016-2017 году нам надо было разработать водную стратегию региона и озаботиться вопросами экономии воды в условиях наступающего дефицита, разработать программы и сценарии оперативных действий на случай ЧС, – отметила зав. кафедрой геоэкологии.

По её словам, пришло время не просто экономить водный ресурс, а полностью менять стратегию водопользования.

Крыму не уйти от установки опреснителей. Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также её можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды жёсткого дефицита. Конечно, пить опреснённую воду не очень приятно. Стоит отметить, что запасов питьевой воды при условии такового её использования в Крыму достаточно. Плохо, что сегодня мы её используем и для других нужд. Мы ею поливаем, мы её же используем в промышленности – вот это недопустимо. Здесь надо менять подход к водопользованию: переходить на иную, не водозатратную систему землепользования (и, прежде всего, в сельском хозяйстве); вводить оборотное водоснабжение в промышленности, использовать очищенные сточные воды, опресненные воды. Только целый комплекс мер позволит Крыму стратегически решить проблему водообеспеченности, – добавила Татьяна Бобра.

Как отмечает геоэколог, действующие в регионе промышленные производства (Армянско-Красноперекопский промузел) используют большое количество пресной воды, поэтому необходимо уже сейчас начать движение в сторону их модернизации по водопользованию, а в дальнейшем, возможно, и вовсе заменить существующие производства на более экологически безопасные и чистые.