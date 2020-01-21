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В 2020 году в Крыму 40 раз тушили пожары, связанные с возгоранием сухой растительностью
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В 2020 году в Крыму 40 раз тушили пожары, связанные с возгоранием сухой растительности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:20 21.01.2020

Несмотря на низкую температуру воздуха, в МЧС в Крыму продолжают фиксировать пожары, связанные с горением сухой растительности. С начала года силами крымских огнеборцев было ликвидировано уже более 40 подобных возгораний.  Так, например, огнеборцы ПЧ 106 пгт.Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» за прошедшие выходные дни дважды привлекались к ликвидации возгораний сухостоя на открытой территории в Бахчисарайском районе. Первое возгорание произошло в с.Скалистое. Площадь огня составила 800 кв.м. Второй вызов о пожаре, связанном с горением сухой травы, поступил из с.Тополи. Там площадь пожара составила 300 кв.м.

Пожары были оперативно локализованы и ликвидированы сотрудниками пожарной части 106. Пострадавших при данных происшествиях нет, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. — По предварительной версии, оба возгорания произошли по причине человеческого фактора, а именно неосторожного и безответственного обращения с открытыми источниками огня.

Кроме того, вчера вечером в МЧС поступило сообщение о пожаре в с.Брянское Бахчисарайского района. На открытой территории в районе балки горела сухая трава.

Работу наших огнеборцев осложняло то, что горела высокая сухая растительность в труднодоступном месте. Пожарным 125 подразделения пришлось работать с ранцами «Ермак» и хлопушками, так как подъезд пожарной техники был невозможен. В течение 50 минут оперативно и слаженно сотрудники МЧС Крыма ликвидировали возгорание сухой растительности, — уточнил Министр. – Площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Причины возникновения возгораний выяснят эксперты.

 Крымские пожарные обращаются к жителям и гостям полуострова:

  • соблюдайте правила пожарной безопасности. Не бросайте и не выбрасывайте в окна автомобилей непотушенные окурки;
  • не позволяйте играть со спичками детям;
  • не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;
  • не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях;
  • своевременно очищайте свой садовый участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора;
  • с целью исключения переброса огня с сухой травы на постройки, проводите опашку и обкосы на своем приусадебном участке;
  • по возможности установите у каждого строения емкость с водой или песком, либо с иными средствами пожаротушения;
  • не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах.

Если вы стали свидетелем пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите в службу спасения по телефону «101».

В 2020 году в Крыму 40 раз тушили пожары, связанные с возгоранием сухой растительности

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