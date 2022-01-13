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В 2021 году малый бизнес Крыма взяли льготных кредитов на 10 миллиардов рублей
Фото: rk.gov.ru

В 2021 году малый бизнес Крыма взяли льготных кредитов на 10 миллиардов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:03 13.01.2022

Реализация льготных кредитов в рамках государственных программ для малого и среднего бизнеса Крыма в 2021 году в рамках государственных программ для превысила 10,1 млрд. рублей. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

В частности, по льготной программе Минэкономразвития РФ (9,95% по кредитам на развитие предпринимательской деятельности, 7,75% годовых по прочим льготным кредитам в рамках постановления правительства РФ от 30.12.2018 №1764) банками с начала года заключено 832 кредитных договоров на общую сумму почти 5,7 млрд. рублей.

По данной программе МСП могут взять на льготных условиях кредит объемом до 2 млрд рублей. Средства нужно направить на развитие предпринимательской деятельности, в том числе на инвестиционные цели, — сказала Ирина Кивико.

Также популярностью пользуется льготная программа министерства сельского хозяйства РФ (ставка до 5% годовых согласно постановлению правительства РФ от 29.12.2016 №1528), в рамках которой было выдано предпринимателям и предприятиям почти 2,5 млрд. рублей.

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Кредиты по ставке до 8,5% на реализацию проектов МСП в приоритетных отраслях, в т.ч. в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, утилизации отходов и т.д., выданы на сумму 37 млн. руб.

Также в 2021 году по программе льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» было предоставлено 566 кредитов на сумму почти 1,9 млрд. рублей.

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