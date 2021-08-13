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В 2021 году прошли лечение 5759 крымчан, направленных на оказание высокотехнологичной медпомощи
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В 2021 году прошли лечение 5759 крымчан, направленных на оказание высокотехнологичной медпомощи

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 10:46 13.08.2021

За первое полугодие 2021 года прошли лечение 5759 крымчан, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) за счет средств федерального бюджета, а также за средства обязательного медицинского страхования.

Из 5759 пациентов 3478 гражданам высокотехнологичная медицинская помощь была оказана в лечебных учреждениях, подведомственных Минздраву Крыма. Взрослых пациентов всего было 5034, детей 725, — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения РК главу ведомства Антона Лясковского.

В региональный перечень медорганизаций, участвующих в оказании ВМП, не включенную в базовую программу ОМС, входят ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко», ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова», ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6», ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница». В перечень крымских лечебных учреждений, оказывающих ВМП по программе ОМС, дополнительно к вышеуказанным входят также ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7», ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РК «Керченская городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» и 4 клиники негосударственной формы собственности.  В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Республике Крым, связанной с распространением COVID-19, в настоящее время оказание ВМП в Симферопольской клинической больнице и Симферопольской ГКБ №7 приостановлено.

Наибольшее количество пациентов, пролеченных за счет средств федерального бюджета и ОМС, по таким профилям как сердечно-сосудистая хирургия – 1749, травматология и ортопедия — 1270, онкология – 643, офтальмология – 590, нейрохирургия – 344, педиатрия – 134, — говорит Антон Лясковский.

Напомним, что высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

В 2021 году прошли лечение 5759 крымчан, направленных на оказание высокотехнологичной медпомощи

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