В 2023 году в Крыму зарегистрировано более четырнадцати с половиной тысяч браков

Чаще марш Мендельсона в крымских ЗАГСах играл в сентябре, в июле и в августе.

В 2023 году в Республике Крым было зарегистрировано 14 664 семейных союза. Как и ожидалось специалистами, в минувшем году браков оказалось больше, чем в 2022-м, тогда было создано 13 863 семьи.

С января по декабрь 2023 года марш Мендельсона в отделах ЗАГС Крыма играл чаще в сентябре – 2 125, в июле – 1 659 и в августе – 1 558. При этом для регистрации брака женихи и невесты наиболее часто обращались в Симферопольский районный отдел ЗАГС, где общее количество браков составило 3 576 записей актов, в отдел ЗАГС города Симферополя – 2 484, в Ялтинский городской отдел ЗАГС – 1 136, в Керченский городской отдел ЗАГС – 994 и в Евпаторийский городской отдел ЗАГС – 979, — сообщили в республиканском минюсте.

Также важно отметить, что в основном в брак вступали молодые люди в возрасте 24-32 лет, это и есть, соответственно средний возраст семейных пар в 2023 году, их было 58% от общего количества новобрачных, 27% — от 33-49 лет, 4% — пары от 18 до 23 лет, 8% — от 50-75 лет и 3% — пары от 76 до 94 лет.