В 2024 году КФУ зачислил больше студентов из Донбасса и Новороссии, чем в 2023

Крымский федеральный университет (КФУ) имени В. И. Вернадского в Республике Крым в 2024 году зачислил в два раза больше студентов из Донбасса и Новороссии, чем в прошлом, сообщил

Поток абитуриентов вырос, и по итогам приема количество студентов, поступивших в университет, тоже выросло. Сегодня суммарно 549 человек из новых регионов зачислено по всем уровням высшего образования (около 260 зачислено в прошлом), — сказал он.

Чаще всего абитуриенты выбирают «Лечебное дело», «Стоматологию», «Химию», «Юриспруденцию», «Биотехнологию» и «Международные отношения». Ректор отметил, что последние две программы открыли в 2024 году.

И мы очень рады, что не только крымские абитуриенты, но и выпускники школ исторических регионов нашей страны выбрали эти новые направления, — сказал он.

источник: ТАСС