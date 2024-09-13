Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В 2024 году КФУ зачислил больше студентов из Донбасса и Новороссии, чем в 2023
актуально в республике
Студенты КФУ выиграли три миллиона рублей на реализацию своих проектов
фото: пресс-служба КФУ

В 2024 году КФУ зачислил больше студентов из Донбасса и Новороссии, чем в 2023

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:21 13.09.2024

Крымский федеральный университет (КФУ) имени В. И. Вернадского в Республике Крым в 2024 году зачислил в два раза больше студентов из Донбасса и Новороссии, чем в прошлом, сообщил ТАСС исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Курьянов.

Поток абитуриентов вырос, и по итогам приема количество студентов, поступивших в университет, тоже выросло. Сегодня суммарно 549 человек из новых регионов зачислено по всем уровням высшего образования (около 260 зачислено в прошлом), — сказал он.

Чаще всего абитуриенты выбирают «Лечебное дело», «Стоматологию», «Химию», «Юриспруденцию», «Биотехнологию» и «Международные отношения». Ректор отметил, что последние две программы открыли в 2024 году.

И мы очень рады, что не только крымские абитуриенты, но и выпускники школ исторических регионов нашей страны выбрали эти новые направления, — сказал он.

источник: ТАСС

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: образование в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
образование в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.