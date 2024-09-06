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В 2024 году на развитие бизнеса предприниматели получили свыше 700 млн рублей в виде микрозаймов
фото: пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

В 2024 году на развитие бизнеса предприниматели Крыма получили свыше 700 млн рублей в виде микрозаймов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:27 06.09.2024

С начала года на развитие бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в республике было выдано 400 микрозаймов на сумму свыше 700 млн рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

С начала года Фондом микрофинансирования предпринимательства выдано уже 400 микрозаймов. Таким образом на поддержку бизнеса по льготным ставкам было направлено более 700 миллионов рублей. Всё это в конечном итоге отражается в строительстве, открытии новых торговых точек, закупке предпринимателями нового оборудования и других процессах, обеспечивающих экономический рост нашего региона, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На сегодняшний день организация предлагает 14 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка в зависимости от сферы деятельности и категории заёмщика составляет от 1% до 19% годовых.

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По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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