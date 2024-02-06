В 2024 году на развитие крестьянских фермерских хозяйств в РК выделено почти 50 миллионов рублей

Благодаря ежегодной господдержке «Агростартап» крымские фермеры могут расширить свой сельхозбизнес и перевести его на новый, более качественный уровень. С 2019 по 2023 годы крестьянские фермерские хозяйства приобрели около 1000 голов крупного и мелкого рогатого скота, 7500 голов птицы, а также сельхозтехнику и оборудование, пчелосемьи, саженцы плодовых деревьев и другое, — цитирует пресс-служба первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединову.

Первый замминистра сельского хозяйства республики также напомнила о том, что за это время в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» было создано 67 новых крестьянских фермерских хозяйств, благодаря работе которых трудоустроено больше 100 жителей сельской местности. Все эти КФХ ежегодно выращивают овощи, фрукты, ягоды, производят молочную, мясную и другую продукцию. Так, например, за 2022 год было произведено различной сельхозпродукции на сумму больше 100 миллионов рублей.

источник: по информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Крым