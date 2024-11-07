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В 2024 году по госпрограмме социально-экономического развития в Крыму завершат строительство 26 объектов
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В 2024 году по госпрограмме социально-экономического развития в Крыму завершат строительство 26 объектов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:29 07.11.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале проинформировал о строительстве в республике ряда ключевых объектов в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

В числе наиболее крупных проектов Сергей Аксёнов перечислил строительство в Симферополе Центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете и школ на 600 мест в селе Укромном и на 800 мест в Феодосии; прокладку сетей водоснабжения в селе Левадки Симферопольского района и системы водоотведения на улицах крымской столицы в районе Старого города; реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма.

При этом уточняется, что в 2024 году необходимо завершить работы по 26 объектам в рамках госпрограммы, которые находятся в зоне ответственности Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.

На сегодня введены 13 объектов: четыре детских сада на 815 мест; школа на 500 мест; многоквартирный дом на 162 квартиры площадью 9,3 тыс. квадратных метров; три объекта водоснабжения общей протяженностью 42,5 км; один объект водоотведения протяженностью 16,8 км; объект берегоукрепления протяженностью 390 метров; полигон ТКО площадью 19,5 гектаров; набережная протяженностью 1,3 км, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Еще семь объектов социальной и шесть объектов инженерной инфраструктуры планируется ввести до конца года.

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Сергей Аксёнов акцентировал, что основными задачами Министерства строительства и архитектуры РК остаются контроль качества, стоимости строительства и обеспечение сроков ввода в эксплуатацию всех перечисленных и других объектов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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