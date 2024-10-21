В 2024 году в Крыму построено шесть новых объектов здравоохранения, капитально отремонтировано 25 учреждений

В одном только 2024 году в Крыму построено шесть объектов здравоохранения, в том числе модульный корпус дневного стационара для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова, два фельдшерско-акушерских пункта и три врачебные амбулатории в Судакском городском округе. Кроме того, возведены подстанции скорой медицинской помощи в пгт Зуя Белогорского района и в городе Евпатории, а до конца года такой же объект появится в городе Саки, – перечислил Глава республики.

Еще на 25 объектах проведен капитальный ремонт, в их числе детская поликлиника на улице Лескова в Симферополе, травматологическое и родильное отделения и оперблок Симферопольской центральной районной клинической больницы, Красногвардейская поликлиника. Помимо этого, отремонтирована и оснащена мебелью консультативная поликлиника Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко.

Сергей Аксёнов сообщил, что до конца текущего года планируется закончить капремонт в Республиканской детской клинической больнице, инфекционном корпусе Бахчисарайской центральной районной больницы, в детской поликлинике, лаборатории, а также в здании центрального стерилизационного отделения и аптеки Керченской городской больницы № 3. На заключительном этапе находится капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Горностаевка Ленинского района и в отделении № 1 Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6. Также будет завершено строительство модульных зданий под установку аппарата МРТ в Джанкойской ЦРБ и под установку аппарата КТ в Бахчисарайской ЦРБ.

Между тем в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году поставлено 109 единиц оборудования для девяти медицинских организаций. До конца года будет поставлено еще 12 единиц.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул важность выявления и оперативного решения потенциальных проблем, будь то создание инфраструктуры или организационные вопросы.

Сохранение народа, укрепление здоровья людей – одна из ключевых целей национального развития, обозначенных Президентом. Работаем дальше, – отмечает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым