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В 2024 году власти Севастополя намерены отремонтировать противообвальную галерею на Ласпинском перевале
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В 2024 году власти Севастополя намерены отремонтировать противообвальную галерею на Ласпинском перевале

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:34 29.12.2023

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Севастополе будет выполнен ремонт противообвальной галереи.

Ласпинский перевал обладает таким сооружением, как противообвальная галерея. В её функции входит защита трассы от камнепада. Её также называют путепровод-галерея или ребристый тоннель. К работам приступят после заключения государственного контракта, – цитирует заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Будет выполнен ремонт кровли, опор, ригелей, пролётного строения, подпорных стенок. Также здесь заменят дорожное покрытие и барьерное ограждение, выполнят ремонт тротуаров.

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Противообвальную галерею построили сразу вместе с дорогой Ялта – Севастополь, открытие южнобережного шоссе Ялта – Севастополь состоялось в 1972 году.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте https://bkdrf.ru/map/sevastopol, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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