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В 2025 года Отделение СФР по Севастополю возобновит индексацию пенсий работающих пенсионеров

В 2025 года Отделение СФР по Севастополю возобновит индексацию пенсий работающих пенсионеров

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:05 05.08.2024

Отделение Социального фонда России по Севастополю информирует о возобновлении с февраля 2025 года индексации пенсий продолжающим работать пенсионерам. Соответствующие поправки в федеральный закон о страховых пенсиях вступают в силу со следующего года. Согласно изменениям, пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров.

Известно, что с 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируют. Все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров, но выплаты с индексациями, проведенными за время работы, они получают после увольнения.

Со следующего года все виды страховых пенсий, в том числе пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от трудоустройства пенсионера.

Особенность  механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации.

Например, пенсия у севастопольского работающего пенсионера составляет 17,4 тысячи рублей. С учетом индексаций за три предыдущих года работы пенсия составила 23,4 тысячи рублей. Это — более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация.

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Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17,4 тыс. рублей. Здесь необходимо учесть, что когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.

Индексация пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдет в беззаявительном порядке, то есть жителям города не нужно будет никуда обращаться. Отделение СФР по Севастополю произведет все плановые индексации автоматически.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете позвонить в единый контакт-центр по телефону 8(800) 100-00-01 или обратиться лично в клиентскую службу Отделения СФР по г.Севастополю.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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