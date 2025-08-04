В 2025 году более 120 тысяч крымчан проверили свое репродуктивное здоровье

пальпация молочных желез для выявления новообразований в них, а также других заболеваний, таких как мастопатия, кисты, фиброаденомы и др.;

осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на микроскопическое и цитологическое исследования для ранней диагностики и профилактики рака шейки матки, выявления инфекций и воспалительных заболеваний органов малого таза.

У женщин в возрасте 18 — 29 лет также предусмотрено проведение лабораторных исследований мазков методом ПЦР для выявления инфекций, передающихся половым путем, и других инфекционных заболеваний органов малого таза.

Для мужчин организован прием врачом урологом или хирургом, в ходе которого проводится: осмотр пациента, оценка данных анамнестической анкеты, жалоб и клинико-анамнестических данных.

На второй этап диспансеризации направляются пациенты с подозрением на заболевание и/или с выявленными заболеваниями по результатам первого этапа диспансеризации.

Для женщин на втором этапе проводятся лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР (для женщин в возрасте 30 — 49 лет), а также УЗИ органов малого таза и молочных желез.

Для мужчин на втором этапе выполняются микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (для диагностики инфекций, передающихся половым путем, других инфекционных заболеваний и воспалительных процессов), спермограмма, УЗИ предстательной железы и органов мошонки.

Проверить свое здоровье можно в медицинской организации по месту жительства, а также во время выездной диспансеризации, которая проводится с использованием передвижных медицинских комплексов в отдаленных населенных пунктах и на предприятиях в трудовых коллективах.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК