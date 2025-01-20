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В 2025 году медицинским организациям Крыма выделено более 900 квот на проведение процедуры ЭКО
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В 2025 году медицинским организациям Крыма выделено более 900 квот на проведение процедуры ЭКО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 20.01.2025

Благодаря бесплатной для пациентов процедуре ЭКО в 2024 году 941 крымская семья получила шанс стать родителями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, данный показатель на 18,6 % больше планового. Процедура выполнена за счет средств программы обязательного медицинского страхования.

За прошедший год 234 женщины, забеременевшие с помощью процедуры ЭКО, родили 260 малышей. В текущем году в рамках ОМС медицинским организациям Крыма уже выделено 909 квот на ее проведение. Пройти лечение этим методом бесплатно можно благодаря национальному проекту «Семья», – цитирует пресс-служба Главу республики.

ЭКО проводится за счет программы обязательного медицинского страхования с 2015 года. За это время у 1 841 крымской семьи появились на свет 2 193 долгожданных ребенка.

Узнайте больше:  В 2025 году в рамках госпрограммы выделено около 69 млрд рублей на реализацию 150 крымских объектов

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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