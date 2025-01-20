В 2025 году медицинским организациям Крыма выделено более 900 квот на проведение процедуры ЭКО

За прошедший год 234 женщины, забеременевшие с помощью процедуры ЭКО, родили 260 малышей. В текущем году в рамках ОМС медицинским организациям Крыма уже выделено 909 квот на ее проведение. Пройти лечение этим методом бесплатно можно благодаря национальному проекту «Семья», – цитирует пресс-служба Главу республики.

ЭКО проводится за счет программы обязательного медицинского страхования с 2015 года. За это время у 1 841 крымской семьи появились на свет 2 193 долгожданных ребенка.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым