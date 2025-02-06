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Новости Республики
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В 2025 году на реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Крыму предусмотрели более 2,4 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 06.02.2025

В 2025 году в Республике Крым на реализацию нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено более 2,4 млрд рублей. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.

Так, в рамках проекта планируется построить 70 объектов здравоохранения для 19 медицинских организаций: 2 поликлиники, 35 врачебных амбулаторий и 33 фельдшерско-акушерских пункта. Также будет проведен капитальный ремонт 17 объектов. Это 5 врачебных амбулаторий, 10 ФАПов и 2 поликлиники.

Кроме того, по информации Сергея Аксёнова, планируется приобретение 51 единицы медицинского оборудования в 2 организации, оказывающие первичную медпомощь, и 46 автомобилей для 18 медицинских организаций.

Продолжится работа по обеспечению лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С, сахарным диабетом. Откроются 2 центра здоровья, а также кабинеты медицинской профилактики. Центры будут оснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических заболеваний. Благодаря нацпроекту планируется снизить дефицит врачей. Продолжится обеспечение медицинских работников жильем. К 2027 году в республике должен быть создан региональный кадровый центр для организации управления персоналом, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов также напомнил, что с 2019 по 2024 год был реализован национальный проект «Здравоохранение». За этот период приобретено 1380 единиц медоборудования, построено 100 ФАПов и 1 врачебная амбулатория, отремонтировано 41 здание и подразделение медорганизаций, закуплено 145 автомобилей и 10 передвижных медицинских комплексов.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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