В 2025 году почти 1500 крымчан стали потенциальными донорами стволовых клеток

За 2025 год в «Федеральный регистр доноров костного мозга» вступили 1495 жителей Республики Крым. С учетом того, что число вступивших в регистр в 2019-2024 годах составляло немногим более 2200 человек, рост количества крымчан, готовых своими стволовыми клетками спасти жизнь тяжело больным россиянам, составил около 68,2%. Всего в регистре состоит уже 3 706 жителей нашего региона, — сообщил главный врач ГБУЗ РК «Центр крови Игорь Чемоданов».

Реальными донорами стволовых клеток за год стали сразу три жителя полуострова, подарив бесценный шанс на жизнь тяжелобольным пациентам, для которых трансплантация костного мозга — единственная надежда на выздоровление.

Напомним, что вступить в «Федеральный регистр доноров костного мозга» может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Чем больше людей в регистре, тем выше вероятность найти генетически совместимого донора для пациентов, страдающих онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Каждое новое имя в регистре – это потенциальный шанс на спасение для кого-то. Процедура вступления в регистр очень проста и занимает минимум времени: достаточно заполнить анкету и сдать несколько миллилитров крови из вены. Если никаких противопоказаний к донорству не выявлено, то донора включают в регистр.

Вступить в «Федеральный регистр доноров костного мозга» на территории Республики Крым можно в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22), либо при проведении «донорских дней» выездной бригадой Центра крови в различных муниципальных образованиях. Прием проводится в рабочие дни ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК