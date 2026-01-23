Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В 2025 году поддержку от Фонда развития промышленности получили 23 промышленных предприятия Севастополя
Новости Республики
В 2025 году поддержку от Фонда развития промышленности получили 23 промышленных предприятия Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В 2025 году поддержку от Фонда развития промышленности получили 23 промышленных предприятия Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:35 23.01.2026

В 2025 году Фонд развития промышленности Севастополя оказал поддержку 23 промышленным предприятиям города. Фондом выдано 9 льготных займов на общую сумму 73,6 млн рублей. Полученные средства позволили предприятиям провести модернизацию и расширение производственных мощностей, что способствует росту конкурентоспособности и повышению качества выпускаемой продукции.

Кроме того, 12 севастопольских производителей получили грантовую поддержку на участие в международных выставках. Общий объем финансирования составил 3,5 млн рублей. Предприятия смогли компенсировать часть затрат на организацию выставочных стендов, включая аренду, застройку и содержание. Это позволило компаниям представить свою продукцию на внешних рынках и установить новые деловые контакты.

Востребованной стала и новая программа Фонда по компенсации затрат на обучение инструментам бережливого производства. Обучение по данной программе прошли 15 сотрудников трех промышленных предприятий. Общая сумма компенсации составила 760 тыс. рублей.

Узнайте больше:  Севастопольский спортсмен Максим Шведюк стал победителем всероссийских соревнований по боксу

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что меры поддержки Фонда являются востребованными и гибкими, адаптированными под запросы промышленного сектора. Работа Фонда направлена на укрепление экономики города за счет развития конкретных предприятий и формирования новых точек роста, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Фонда развития промышленности Севастополя Дмитрия Хазанова.

На официальном сайте Фонда продолжает работу электронный каталог «Промышленность Севастополя», объединяющий местных производителей. В нем уже размещено более 300 товаров и услуг севастопольских предприятий. Ресурс помогает жителям и гостям города находить качественную продукцию и услуги местного производства.

Ознакомиться с программами поддержки и каталогом предприятий можно на официальном сайте Фонда: www.frpgs.ru.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.