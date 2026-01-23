В 2025 году поддержку от Фонда развития промышленности получили 23 промышленных предприятия Севастополя

В 2025 году Фонд развития промышленности Севастополя оказал поддержку 23 промышленным предприятиям города. Фондом выдано 9 льготных займов на общую сумму 73,6 млн рублей. Полученные средства позволили предприятиям провести модернизацию и расширение производственных мощностей, что способствует росту конкурентоспособности и повышению качества выпускаемой продукции.

Кроме того, 12 севастопольских производителей получили грантовую поддержку на участие в международных выставках. Общий объем финансирования составил 3,5 млн рублей. Предприятия смогли компенсировать часть затрат на организацию выставочных стендов, включая аренду, застройку и содержание. Это позволило компаниям представить свою продукцию на внешних рынках и установить новые деловые контакты.

Востребованной стала и новая программа Фонда по компенсации затрат на обучение инструментам бережливого производства. Обучение по данной программе прошли 15 сотрудников трех промышленных предприятий. Общая сумма компенсации составила 760 тыс. рублей.

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что меры поддержки Фонда являются востребованными и гибкими, адаптированными под запросы промышленного сектора. Работа Фонда направлена на укрепление экономики города за счет развития конкретных предприятий и формирования новых точек роста, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Фонда развития промышленности Севастополя Дмитрия Хазанова.

На официальном сайте Фонда продолжает работу электронный каталог «Промышленность Севастополя», объединяющий местных производителей. В нем уже размещено более 300 товаров и услуг севастопольских предприятий. Ресурс помогает жителям и гостям города находить качественную продукцию и услуги местного производства.

Ознакомиться с программами поддержки и каталогом предприятий можно на официальном сайте Фонда: www.frpgs.ru.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя