В 2025 году реабилитационную помощь в Крыму получили 14,8 тысяч пациентов

По словам Сергея Аксёнова, в Крыму с 2022 года реализуется региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

В рамках данной программы оснащено современным оборудованием десять медицинских организаций: Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко, Симферопольская городская клиническая больница № 7, санаторий для детей и детей с родителями «Искра», Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды», Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн, Евпаторийская городская больница, Сакская специализированная больница медицинской реабилитации, Красногвардейская центральная районная больница, Керченская городская больница № 3, Феодосийский медицинский центр, – перечислил Глава республики.

Всего поставлено 480 единиц медицинского оборудования, из них 212 – в 2025 году. Как подчеркнул Сергей Аксёнов, это позволяет существенно увеличить эффективность реабилитации, расширить возможности для восстановления утраченных функций у пациентов после травм, различных операций и перенесенных заболеваний.

