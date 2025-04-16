В 2025 году севастопольское региональное Отделение СФР проактивно открыло более 800 СНИЛС новорожденным

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Севастополю открыло в проактивном режиме более 800 индивидуальных лицевых счетов со страховым номером (СНИЛС) для новорожденных. Родителям малыша не нужно было обращаться в региональное Отделение СФР.

Специалисты оформляют СНИЛС ребенку сразу после поступления из ЗАГСа информации о рождении. Электронный СНИЛС направляется родителю ребенка в личный кабинет на портале Госуслуги. Такой порядок действует с июля 2020 года.

Информация о СНИЛС поступает в личный кабинет, если на момент регистрации ребенка у родителя есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Если мама или папа не регистрировалась на портале госуслуг или им нужна бумажная справка со СНИЛС, можно обратиться в любую клиентскую службу СФР или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Страховой номер предоставят в день обращения, — цитирует пресс-служба ведомства управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он получил паспорт, но ранее СНИЛС ему не оформляли, он может получить страховой номер без участия родителей, обратившись в клиентскую службу СФР или в МФЦ самостоятельно.

Номер лицевого счета ребенка нужен для получения полиса ОМС и прикрепления к поликлинике, оформления социальных выплат и пособий, получения иных государственных услуг. Взрослым СНИЛС также необходим, в том числе для получения госуслуг, трудоустройства на работу, назначения различных пособий и формирования будущей пенсии.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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