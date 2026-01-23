В 2025 году в Крыму самые высокие зарплатные предложения на вахте получили дефектоскописты и инженеры

Эксперты Авито Работы проанализировали средние зарплатные предложения для специалистов, работающих вахтовым методом, за 2025 год. По данным платформы, в прошедшем году в Крыму самыми высокооплачиваемыми на вахте стали рабочие и технические профессии, задействованные на промышленных и производственных объектах.

Лидером рейтинга стал дефектоскопист. Кандидаты могли рассчитывать в среднем на 235 000 руб/мес. Дефектоскописты занимаются контролем качества материалов и сварных соединений с помощью специального оборудования для выявления скрытых дефектов на объектах строительства и промышленности. Работа дефектоскописта требует высокой квалификации, внимательности и строгого соблюдения технологических процессов и правил безопасности. За год средний уровень оплаты труда на этих позициях вырос на 45%.

Эксперты определили средние значения зарплатных предложений на основе вилок, указанных в описании вакансий работодателями. Стоит отметить, что фактическая сумма дохода может варьироваться в зависимости от длительности вахты (например, компании могут предлагать занятость на 15/30/45/60/90 дней).

На втором месте оказались инженеры — специалисты, осуществляющие техническое руководство и контроль за производственными процессами на крупных объектах. Работодатели готовы были платить в среднем 218 294 руб/мес, что на 32% больше, чем годом ранее.

Тройку лидеров замыкают техники. Соискателям на эти вакансии предлагали в среднем 210 000 руб/мес. Техники обеспечивают эксплуатацию, обслуживание и ремонт технологического оборудования на промышленных предприятиях и строительных площадках. За год средние зарплатные предложения для специалистов этой профессии увеличились на 50%.

В 2025 году мы видим устойчивый рост доходов в сегменте вахтовой занятости. В среднем зарплатные предложения на вахте увеличились на 11% и достигли 154 378 руб/мес. Работодатели готовы предлагать более высокий уровень оплаты за работу в сложных условиях, удаленных регионах и при дефиците квалифицированных специалистов. Вахта остается одним из самых доходных форматов занятости для рабочих и технических профессий, — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

