В 2025 году в Крыму завершится работа на 70 объектах первичного звена, включая новые поликлиники и ФАПы

В этом году планируется завершить работы на 70 объектах первичного звена здравоохранения, включая две поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Особое внимание на совещании было уделено объектам, на которых необходимо ускорить темпы работ. «В первую очередь это касается врачебных амбулаторий в Ленинском районе и Феодосийском городском округе, а также ФАПа в селе Огородное и амбулатории в селе Ручьи Раздольненского района, – отметил Председатель Правительства.

Также на встрече обсуждались вопросы капитального ремонта поликлиники в поселке Раздольное и амбулаторий в селах Чкалово и Пшеничное Нижнегорского района.

Для того чтобы повысить доступность и качество экстренной медицинской помощи, на базе Симферопольской городской больницы №7 запланировано строительство нового модульного здания площадью 1,5 тыс. квадратных метров. «На эти цели предусмотрено выделение 570 млн руб., –добавил Юрий Гоцанюк.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы закупки лекарственных препаратов для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым