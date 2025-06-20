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В 2025 году в Крыму завершится работа на 70 объектах первичного звена, включая новые поликлиники и ФАПы
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В 2025 году в Крыму завершится работа на 70 объектах первичного звена, включая новые поликлиники и ФАПы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 20.06.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел совещание, на котором обсуждались вопросы реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

В этом году планируется завершить работы на 70 объектах первичного звена здравоохранения, включая две поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Особое внимание на совещании было уделено объектам, на которых необходимо ускорить темпы работ. «В первую очередь это касается врачебных амбулаторий в Ленинском районе и Феодосийском городском округе, а также ФАПа в селе Огородное и амбулатории в селе Ручьи Раздольненского района, – отметил Председатель Правительства.

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Также на встрече обсуждались вопросы капитального ремонта поликлиники в поселке Раздольное и амбулаторий в селах Чкалово и Пшеничное Нижнегорского района.

Для того чтобы повысить доступность и качество экстренной медицинской помощи, на базе Симферопольской городской больницы №7 запланировано строительство нового модульного здания площадью 1,5 тыс. квадратных метров. «На эти цели предусмотрено выделение 570 млн руб., –добавил Юрий Гоцанюк.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы закупки лекарственных препаратов для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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