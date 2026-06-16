В 2026 году 180 севастопольцев прошли социальную адаптацию в службе занятости

Это на 10% больше запланированного показателя. Чаще всего этой мерой поддержки пользуются женщины — они составляют более половины участников программы. Среди них наиболее активны девушки и молодые женщины в возрасте от 16 до 29 лет, которые находятся в поиске первой работы или хотят определиться с дальнейшим профессиональным развитием.

Социальная адаптация помогает соискателям увереннее чувствовать себя на рынке труда, оценить свои профессиональные возможности и определить дальнейший карьерный путь. Для каждого участника специалисты службы занятости подбирают индивидуальный формат сопровождения с учетом его жизненной ситуации и опыта работы.

Мера поддержки предоставляется бесплатно в рамках индивидуального плана содействия занятости. Перед ее получением специалист проводит консультацию или тестирование, чтобы определить, какие трудности мешают человеку найти работу.

Мы используем как групповые, так и индивидуальные форматы работы. С начала года мы провели 22 групповых занятия по социальной адаптации. Участники не только получают практические рекомендации по трудоустройству, но и учатся увереннее презентовать себя работодателю, ставить карьерные цели и видеть новые возможности для профессионального развития, — рассказала начальник отдела оказания услуг по профориентации и профобучению граждан Ирина Реклицкая.

Социальная адаптация является одной из мер поддержки национального проекта «Кадры», который помогает жителям города повысить конкурентоспособность на рынке труда и найти работу.

Если вы ищете работу или планируете сменить сферу деятельности, обратитесь в Кадровый центр «Работа России» Севастополя. С начала года при поддержке службы занятости работу уже нашли более 530 жителей города.

Узнать подробности и записаться на консультацию можно на портале «Работа России» https://trudvsem.ru/ или в Кадровом центре Севастополя по адресу: ул. Руднева, 40.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя