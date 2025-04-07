В 2026 году правила рассмотрения апелляционных жалоб в гражданском судопроизводстве изменятся

Внесенными в ГПК РФ изменениями судам апелляционной инстанции передаются полномочия по разрешению вопросов приемлемости апелляционных жалоб. Подавать апелляционную жалобу, как и раньше, необходимо через суд, принявший решение.

Предусмотрены также следующие нововведения: заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока нужно будет подавать в суд апелляционной инстанции. Одновременно с подачей заявления должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого пропущен срок;

суд рассмотрит указанное заявление в пятидневный срок со дня его поступления без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле;

до истечения срока обжалования лица, участвующие в деле, вправе представить возражения относительно апелляционной жалобы в суд первой инстанции, а по истечении срока обжалования — в суд апелляционной инстанции;

нельзя будет обжаловать определение о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи апелляционной жалобы. Определение об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока можно будет обжаловать в кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд. Узнайте больше: Важно: в Симферополе проходит приемная кампания в первый класс Внесены и иные изменения. Федеральный закон от 01.04.2025 N 49-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» источник: КонсультантПлюс

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