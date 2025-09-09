В 2027 году Крым получит более 71 млн рублей из федерального бюджета на обновление медоборудования

В 2027 году Республике Крым будет выделено 71,3 млн рублей из федерального бюджета на обновление медицинского оборудования в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Как уточнил Сергей Аксёнов, предоставляемую субсидию планируется направить на приобретение однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, совмещенного с рентгеновским компьютерным томографом, для ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко». Оборудование предназначено для высокоточной диагностики патологий органов и систем организма пациента.
Отмечается, что мероприятия регионального проекта являются частью системной работы по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение Крыма