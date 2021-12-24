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В 25 селах Сакского района завершена модернизация объектов здравоохранения

В 25 селах Сакского района завершена модернизация объектов здравоохранения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 24.12.2021

Врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский принял участие в торжественном открытии амбулатории общей практики семейной медицины пгт Новофедоровка Сакского района.

На капитальный ремонт здания амбулатории, дата постройки которого – конец 70-х годов, было предусмотрено более 18 миллионов рублей. Работы выполнены с значительным опережением графика, объект введен в эксплуатацию раньше срока, предусмотренного контрактом. Благодаря проведению капремонта на первом этаже здания появилась возможность разместить регистратуру и кабинет для приема пациентов старшего поколения и инвалидов, — рассказал врио министра.

По его информации, капитальный ремонт данной врачебной амбулатории произведен в рамках реализации Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Крым на 2021-2025 годы. В учреждении функционирует дневной стационар, процедурный кабинет, собственная клиническая лаборатория, стоматологический кабинет, прививочный кабинет, кабинет неотложных состояний. Работают 16 сотрудников, из которых 3 врача общей практики (семейный врач) и врач-стоматолог, 9 человек среднего медперсонала и 3 – младшего медперсонала. Медики обслуживают 5 548 человек из числа местных жителей.

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Кроме Новофедоровской амбулатории, в Сакском районе после капремонта открылись фельдшерско-акушерские пункты ещё в 19 сёлах — Великое, Наташино, Весёловка, Владимировка, Геройское, Глинка, Долинка, Желтокаменка, Журавли, Зерновое, Ильинка, Карьерное, Крайнее, Михайловка, Низинное, Рунное, Червоное, Шелковичное, Шишкино. Работы на данных объектах выполнены также в рамках реализации Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Крым на 2021-2025 годы.

В свою очередь, по ведомственной целевой программе «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» завершены работы по капремонту врачебной амбулатории в селе Митяево и строительству ФАПов в селах Виноградово, Яркое, Водопойное, Степное.

Все объекты оснащены необходимым оборудованием и укомплектованы мебелью, созданы комфортные условия как для медиков, так и для пациентов. Реализованные мероприятия позволяют повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для граждан, проживающих в сельской местности, — отметил Константин Скорупский.

В 25 селах Сакского района завершена модернизация объектов здравоохранения

Фото: минздрав РК.

 

В 25 селах Сакского района завершена модернизация объектов здравоохранения

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