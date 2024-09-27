В 49 населенных пунктах Крыма появятся новые детские и спортивные площадки

Сергей Аксёнов пояснил, что потребность в детской или спортивной площадке определялась количеством и возрастом проживающих в том или ином населенном пункте детей.

В ряде поселений будут установлены комбинированные спортивно-игровые площадки. Работа ведется на основании обращений граждан с учетом заявок администраций муниципалитетов. При этом до 1 ноября необходимо актуализировать потребность всех муниципальных образований республики, чтобы мы смогли продолжить эту работу, – сказал Глава республики.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк уточнил, что новые площадки будут установлены в городах Алушта, Евпатория, Керчь, Симферополь, Ялта, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах. Подробная информация будет опубликована на портале Правительства РК в ближайшее время.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым