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В 49 населенных пунктах Крыма появятся новые детские и спортивные площадки
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В 49 населенных пунктах Крыма появятся новые детские и спортивные площадки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 27.09.2024

За последние четыре месяца в Республике Крым установлено 108 детских и спортивных площадок. Об этом сообщил Глава Республики Крым. По словам Сергея Аксёнова, работа в этом направлении будет продолжена. Так, до конца текущего года планируется установить новые детские и спортивные площадки в 49 населенных пунктах Крыма. В первую очередь внимание будет уделено сельской местности.

Закупка объектов будет производиться за счет средств, выделяемых АО «Бахчисарайский цементный завод». Финансирование составит порядка 150 млн рублей. При этом работы будут выполняться местными подрядчиками, – проинформировал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов пояснил, что потребность в детской или спортивной площадке определялась количеством и возрастом проживающих в том или ином населенном пункте детей.

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В ряде поселений будут установлены комбинированные спортивно-игровые площадки. Работа ведется на основании обращений граждан с учетом заявок администраций муниципалитетов. При этом до 1 ноября необходимо актуализировать потребность всех муниципальных образований республики, чтобы мы смогли продолжить эту работу, – сказал Глава республики.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк уточнил, что новые площадки будут установлены в городах Алушта, Евпатория, Керчь, Симферополь, Ялта, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах. Подробная информация будет опубликована на портале Правительства РК в ближайшее время.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым 

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