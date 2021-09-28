В 5 раз больше спасённых на водах. ГУ МЧС России по г. Севастополю подводит итоги летнего сезона

В Главном управлении МЧС России по г. Севастополю подвели итоги купального сезона 2021 года. Официально он завершился 16 сентября.

Гибели детей в 2021 году не допущено. К сожалению, без жертв на водных объектах этим летом не обошлось: 4 человека погибло. Это в половину меньше, чем в минувшем году. Все несчастные случаи были связаны с купанием в неустановленных местах и с нарушением правил безопасности. В период купального сезона в севастопольском регионе функционировало 28 пляжей. На данных оборудованных территориях гибели людей не допущено. Спасено на водных объектах 26 человек – и это в 5 раз больше, чем в минувшем 2020-м, когда было спасено 5 человек, — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Зубарев.

Значительный вклад в дело спасения людей на водных объектах внесли сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС. Жизни шестерых граждан, потерпевших бедствие на воде, удалось сохранить благодаря оперативности реагирования, смелости и профессионализму старшего государственного инспектора по маломерным судам Игоря Ляшука и группы сотрудников ГИМС под его руководством. 27 июня в ходе патрулирования в штормовую погоду в районе мыса Айя его экипаж своевременно оказал помощь пятерым каякерам, чьи плавсредства были подтоплены волнами и не могли оставаться на плаву. Ещё одну историю спасения рассказывает сам Игорь Ляшук:

8 июля, осуществляя очередное патрулирование в районе бухты Виноградная, мы увидели, как молодой мужчина делал селфи на скале высотой метров 15-20, сорвался вниз и плашмя, спиной, упал в прибрежную зону, на острые камни. Приблизившись к месту, мы поняли, что в связи с конструктивными особенностями нашего катера – с его осадкой – подойти вплотную к нему не можем. Тогда мы прыгнули в воду, транспортировали пострадавшего на служебный катер и с максимально возможной скоростью поспешили к берегу, чтобы передать человека сотрудникам скорой помощи. Сейчас нам пришло письмо из Иркутска от матери этого 30-летнего гражданина, который, к слову, получил перелом позвоночника в трёх местах. И вот, женщина благодарит нас, прилагая фото сына, на котором видно, что он стал на ноги после трёх месяцев лечения и теперь заново учится ходить. Хочу сказать, что всё-таки не цифры статистики для нас являются главным показателем успешной работы, а вот такие тёплые отзывы от родителей, жён и других родственников наших спасённых.

В целях минимизации происшествий в акватории региона инспекторы ГИМС в течение сезона активно вели профилактику. Проведено более 40 рейдов, в ходе которых было выявлено порядка 200 нарушений требований законодательства.

Купальный сезон 2021 года завершился. Но это не значит, что работа сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам в Севастополе остановлена. Продолжаются мероприятия, направленные на повышение уровня осведомлённости взрослых и детей о правилах поведения на воде, ведутся рейды в акватории. Ведь порядок и безопасность для севастопольских спасателей — прежде всего.