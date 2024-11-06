В 70 крымских сельских клубах планируют отремонтировать отдельные помещения для занятий кружков и секций

Это позволит создать комфортные условия как для сотрудников, так и для участников самодеятельности. Общий план работ с разбивкой по муниципалитетам будет подготовлен и представлен на следующей неделе, – заявил Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что в городах Армянск, Керчь и Феодосия планируется реконструировать и отремонтировать спортивные стадионы. Средства на эти цели заложены в полном объеме.

В рамках выездной работы в Белогорском районе Глава республики посетил село Зеленогорское. Сергей Аксёнов побывал в детской школе искусств, где пообщался с руководством, и оценил ход выполнения работ по капитальному ремонту местного дома культуры, который должен быть завершен в этом году. Глава Крыма поручил в обязательном порядке заменить в здании окна, а также пообещал изыскать средства на недостающую аппаратуру и музыкальные инструменты для детского коллектива.

В Межгорьевском сельском клубе необходимо отремонтировать кровлю. Сергей Аксёнов дал поручение выверить, какие именно работы требуется провести – капитальные или частичные. Учреждению будет передана техника, в том числе компьютерная, и сценические костюмы.

Также Глава Крыма посетил село Балки Зеленогорского сельского поселения. Перед руководством администрации района поставлена задача рассчитать стоимость ямочного ремонта центральных улиц всего поселения.

В селе Русаковка Глава республики посетил дом культуры и школу, в которой пообщался с детьми.

Отмечается, что в селе отсутствует банкомат – аппарат будет установлен здесь в ближайшее время.

В МБОУ «Цветочненская средняя школа им. К.С. Трубенко» нужно обновить систему вентиляции в столовой и заменить аппаратуру в актовом зале. В доме культуры в Цветочном требуется изучить варианты обустройства санузла в здании учреждения, а также организовать отопление кондиционерами. Здесь же располагаются детская школа искусств и библиотека, которые тоже нуждаются в кондиционерах и компьютерной технике. В целом в здании необходимо заменить окна и устранить течь в кровле. Все задачи, поставленные Сергеем Аксёновым, приняты в работу и будут выполнены в кратчайшие сроки.

Отдельно Глава республики дал поручение ГУП РК «Крымэнерго» произвести в Цветочном замену трансформаторной подстанции.

В выездной работе принял участие глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым