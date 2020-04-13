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В администрации Ялты пояснили, как получить меры социальной поддержки в период коронавируса

В администрации Ялты пояснили, как горожане могут получить меры соцподдержки в период коронавируса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:27 13.04.2020

В администрации Ялты отмечают: для обеспечения безопасности граждан и предупреждения распространения коронавируса COVID-19, временно с 6 апреля приём граждан в отделе по предоставлению мер социальной поддержки Департамента социальной политики  осуществляется  по предварительной записи согласно дате и времени, и только по новым обращениям. Фиксация обращений производится в журнале в разрезе  каждого специалиста. Запись осуществляется по телефонам «горячая линия» с 8-00 до 18-00, в рабочие дни , перерыв с 13-00 до 14-00:

  • 32-87-23, +79789028934 по вопросам предоставления ежемесячной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, капитального ремонта, льготного проезда;
  • 34-41-19 +79789028934 по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, субсидии на оплату
  • жилищно-коммунальных услуг.

Существует возможность записаться на приём к специалисту через электронную форму записи (электронная почта)  dsp@yalta.rk.gov.ru

Кроме того,  записаться на приём возможно у дежурного специалиста, который находится в холле со строгим соблюдением социальной дистанции.

Лицам, получавшим региональные меры социальной поддержки по состоянию на 25 марта 2020 продлевается срок предоставления  установленных мер до 01.10.2020 в беззаявительном порядке.

Согласно ст.2 Федерального Закона «Об  особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка» в период с 01.04.2020 по 01.10.2020  ежемесячная выплата  в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка назначается без подачи заявлений.

В администрации Ялты пояснили, как горожане могут получить меры соцподдержки в период коронавируса

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