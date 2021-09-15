В администрации Симферополя рассказали об уходе за газонами и насаждениями. Специалисты озеленение критикуют

В администрации Симферополя рассказали о плановом уходе за зелёными насаждениями: газонами, деревьями и кустарниками. В частности, директор МБУ «Город» Антон Гумен сообщил , что в городе осуществляется весь комплекс работ: санитарная, формовочная и глубокая обрезка растений, удаление поросли, ликвидация аварийных веток и деревьев.

За прошлую неделю выполнены работы по обрезке деревьев на улицах Дзюбанова, Толстого, КИМ, Пролетарская и на Евпаторийском шоссе. Снос аварийных деревьев осуществлялся на улицах Павленко, Дзюбанова, Толстого, КИМ, Вернадского и на кладбище Крымской войны, — отметили в администрации крымской столицы.

Также сотрудниками МБУ «Город» выполнены мероприятия по сносу поросли с земли на 7 улицах, проспекте Победы и в переулке Гавена. В том числе, на проспекте Победы также проведено формирование крон кустарников.

Отдельные бригады МБУ «Город» ежедневно ведут комплексный уход за зелёными насаждениями столицы. Так, за отчётный период выполнены работы по выкашиванию газонов на 34 городских территориях общей площадью более 93 тысячи квадратных метров. Специалисты МБУ «Город» осуществили прополку почвы на улицах 51-й Армии, на проспекте Кирова и в Екатерининском саду, — проинформировал Антон Гумен.

Кроме того, за прошлую неделю выполнен полив зелёных насаждений на 18 городских территориях и посадка однолетних растений на улице 51-й Армии.

Вроде бы масштабные работы по озеленение и сохранению «зеленого Симферополя» раскритиковали специалисты. Проблема озеленения столицы Крыма заключается в том, что долгое время озеленением в городе в принципе не занимались, сегодня к этой работе очень мало привлекают специалистов, а средства тратятся точечно и неэффективно.Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказала директор Ботанического сада КФУ им. Вернадского Анна Репецкая.

По ее словам, после того как в 70-80-е годы грамотные специалисты создали «хорошую систему» зеленых насаждений в городе, следующие два десятка лет городские насаждения совсем не обслуживались.

За это время растения переросли, в отсутствие ухода многие выпали. И теперь мы пытаемся эту хроническую болезнь лечить какими-то разовыми финансовыми инъекциями, но не всегда они делаются туда, куда надо. Мы наблюдаем это везде, в том числе на примере новых объектов, которые делаются в рамках программы «Комфортная городская среда, — отметила Репецкая.

Вместе с тем новые проекты программы благоустройства, по мнению специалиста, выполняются «порочно», поскольку к ним привлекают строителей и архитекторов, но не озеленителей и ландшафтных архитекторов. Более того, из-за ремонтных работ страдают уже существующие насаждения: одни деревья вырубаются, у других подрубаются корни при установке бордюров, что, в итоге, тоже приводит к их гибели.

По мнению многих людей, причастных к реализации этой программы, комфортная городская среда – это дороги, лавки, фонари – и все. Да, это, правда, очень важно. Но при этом озеленение – это какая-то вечная «бедная Золушка»: делается на сдачу, на последние пять копеек и в последние пять минут перед сдачей проекта. А если растения высаживаются, и тратятся на это деньги – не могу сказать, что большие, но все-таки тратятся – то потом за ними никто не ухаживает. Но не нужно себя тешить иллюзиями о том, что после закупки и посадки дорогого посадочного материала он сам собой будет расти, — заявила Репецкая.

Ранее сообщалось, что этой осенью в Симферополе планируют высадить свыше 6 тысяч деревьев и около 50 тысяч луковичных растений.

Фото: администрация Симферополя.