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В администрации Симферопольского района официальная смена власти. Так проголосовали депутаты

В администрации Симферопольского района официальная смена власти. Так проголосовали депутаты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:47 15.10.2021

Депутаты Симферопольского районного совета сегодня приняли отставку Диониса Алексанова с должности главы администрации района. Исполняющим обязанности руководителя администрации Симферопольского района стал бывший первый замминистра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. С датой проведения конкурса на замещение должности главы администрации Симферопольского района депутаты определятся на следующей неделе.

Напомним, Дионис Алексанов написал заявление об отставке 13 октября. Он возглавил районную администрацию в ноябре 2019 года – на эту должность он перешел из Госсовета РК, куда был избран депутатом. До этого был генеральным директором ООО «Агрокомпания Заря».

Искренне рад, что последние два года трудился на благо Симферопольского района. Многое сделано, многое еще предстоит реализовать. Желаю всем успехов и процветания нашему Симферопольскому району, — написал накануне на своей странице в Fаcebook Алексанов.

 

В администрации Симферопольского района официальная смена власти. Так проголосовали депутаты

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