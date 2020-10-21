В аэропорту «Симферополь» презентуют выставку репродукций произведений Николая Самокиша

Открытие экспозиции репродукций произведений Николая Самокиша из коллекции Симферопольского художественного музея в Международном аэропорту «Симферополь» состоится 23 октября в 12:00. Выставка проходит в рамках мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения выдающегося баталиста.

Вниманию гостей в течение месяца будут представлены 15 репродукций живописных и графических работ Николая Самокиша. Среди экспонатов – эскиз к его диплому в Академии художеств «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году» (1885), полотно «Тройка» (1917), пейзажные этюды, журнальная графика, произведения крымского периода, посвященные событиям Гражданской войны, а также рисунок для агитационного плаката 1941 года «Враг будет разбит! Победа будет за нами!», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

С оригиналами произведений художника можно познакомиться в Крымском зале Симферопольского художественного музея на выставке «Художник и война. К 160-летию со дня рождения Н.С. Самокиша», которая будет экспонироваться с 21 октября по 31 декабря.

Следует отметить, что это второй совместный проект Симферопольского художественного музея и Международного аэропорта «Симферополь». В 2019 году к 202-летию со дня рождения известного художника Ивана Айвазовского, чье имя присвоено аэропорту, прошла выставка «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа».

СПРАВКА. Николай Семёнович Самокиш (1860-1944) – педагог, академик батальной живописи, действительный член Императорской Академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии II степени. Его имя неразрывно связано с Крымом, где он жил и работал с 1918 года. Здесь Н.С. Самокиш стал ведущим художником полуострова и наставником молодых живописцев. Его имя носит Крымское художественное училище и улица города Симферополя, на которой он жил.