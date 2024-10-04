В Академии «Меганом» намерены готовить менеджеров по локациям для съёмок кино на юге России

В Академии творческих индустрий «Меганом» открылась регистрация на программу «Менеджеры локаций: твой старт в кино». Она разработана для жителей юга России — представителей туротрасли и индустрии гостеприимства, студентов и выпускников вузов и ссузов по направлениям «кинопроизводство», «гостиничное дело», «менеджмент», «туризм», «журналистика», «социально-культурная деятельность», а также работников сферы кино. Участники смогут освоить навыки менеджера по локациям и стать специалистом по поиску натурных и интерьерных локаций для съёмок кино и сериалов в своём регионе. Регистрация на программу открыта до 3 ноября на сайте арт-кластера «Таврида» и в приложении «Меганом» в VK.

Программа направлена на подготовку менеджеров по киносъёмочным локациям для дальнейшего сотрудничества с новым проектом арт-кластера «Таврида» — студией «Юг.Кино». К участию в программе приглашаются работники индустрии гостеприимства, студенты и выпускники вузов по направлениям кинопроизводства, туризма, гостиничного дела, менеджмента и журналистики, а также представители киноиндустрии. Возможность внести свой вклад в развитие кинопроизводства на юге России смогут жители 9 регионов: Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского края.

Программа пройдет в 3 этапа: с 12 по 19 декабря 2024 года в Академии «Меганом» состоится первый очный модуль; с января по март 2025 года участники будут работать онлайн в рамках второго модуля; третий очный модуль пройдёт на базе Академии «Меганом» в конце марта 2025 года.

В ходе образовательного процесса они познакомятся с особенностями кинопроизводства, разберутся в тонкостях поиска и оценки локаций для съёмок, а также приобретут навыки менеджера на съёмочных площадках, узнают, как взаимодействовать с органами власти для получения разрешений на съёмку. Для лучших участников откроется возможность отработать теоретические знания на реальной киноплощадке.

Итогом работы участников программы «Менеджеры локаций: твой старт в кино» станет каталог с локациями для киносъёмок в южных областях нашей страны. В нём будут собраны как узнаваемые объекты представленных регионов, так и менее известные интерьерные и натурные локации. Лучшие участники будут рекомендованы к сотрудничеству со студией «Юг.Кино» и получат возможность внести свой вклад в развитие киноотрасли, а также представить свой город или регион как интересную и живописную площадку для производства кино и сериалов.

С 12 по 19 декабря в Академии творческих индустрий «Меганом» пройдёт первый очный модуль образовательной программы «Менеджеры локаций: твой старт в кино». Она пройдет в 3 этапа: первый очный модуль состоится с 12 по 19 декабря 2024 года в Академии «Меганом», в рамках второго модуля с января по март 2025 года участники будут работать онлайн, а третий модуль пройдёт очно в конце марта 2025 года в Академии.

Студия «Юг.Кино» — новый проект «Таврида.АРТ» и ещё одна точка притяжения российских и международных кинопроизводителей. Это крупнейший павильонный и натурный комплекс площадью 5000 м² для съёмок полного цикла любых медиапроектов, а также профессиональный хаб для съёмок по всему югу России, в том числе в новых регионах. Совместно с именитыми профессионалами здесь будут задействованы участники творческих молодёжных сообществ — молодые деятели кино, анимации, клипмейкинга. Вместе с экспертами они смогут осваивать новейшие технологии создания видеоматериалов, реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке.

Участие бесплатное, возраст — от 18 лет и старше. Подать заявку можно до 3 ноября в приложении «Меганом» в VK и на сайте арт-кластера «Таврида».

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

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