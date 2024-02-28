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В Академии «Меганом» почти 180 представителей школ с творческим подходом в обучении
иллюстрация: pikist.com

В Академии «Меганом» почти 180 представителей школ Крыма с творческим подходом в обучении

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:34 28.02.2024

29 февраля на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида», проект Росмолодёжи) стартует программа «Творчество в школе: новые горизонты». Одним из ключевых событий четырехдневной программы станет приезд министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентины Лаврик.

В программе примут участие порядка 180 представителей образовательных организаций Республики Крым: директора школ, заместители директоров по воспитательной работе, а также советники директоров по воспитательной работе.

Участники приедут из разных районов республики. В частности, строить творческий вектор развития школьной среды будут представители образовательных организаций Алушты, Армянска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Красноперекопска, Сак, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, а также Бахчисарайского и Черноморского районов.

Одним из экспертов программы «Творчество в школе: новые горизонты» станет  министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, которая выступит перед участниками с докладом. Среди других экспертов программы будут Светлана Беспалова, заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым и ведущие федеральные специалисты в сфере образования и воспитания: Витольд Ясвин, Сергей Тетерский, Алексей Голубицкий, Елена Бурсова, Алексей Тихонов.

В течение четырех дней участники разработают стратегические творческие векторы и идеи развития школьной среды. Под руководством экспертов образовательной сферы они сформируют новое видение школьного пространства, взаимодействия с родительским сообществом, общественными объединениями, а также познакомятся с творческими подходами к реализации воспитательных форматов.

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Участники разберут ценности, принципы и этапы построения «школ будущего», сформируют пул идей качественного изменения образовательных результатов, рассмотрят воспитательное значение образовательной среды, оценят слабые и сильные стороны, возможности и угрозы своих общеобразовательных организаций, изучат творческие подходы к формированию команды педагогических сообществ и к коммуникации школы и семьи.

Они познакомятся с инициативным бюджетированием и сопроектированием школы, а именно творческими подходами вовлечения школьников, педагогов и родителей к соуправлению школой, изучат технологии создания и развития сообществ и общественных движений, а также творческие подходы к формированию системы наставничества.

По итогам программы представители крымских школ спроектируют воспитательные события, а также разработают методические материалы и рекомендации для общеобразовательных организаций.

Первый поток программы пройдет с 29 февраля по 3 марта, второй поток состоится с 29 марта по 1 апреля, и завершающий — с 3 апреля по 6 апреля.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

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