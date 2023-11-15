В Академии «Меганом» разработали проекты развития культурно-творческой среды

В Крыму представители 35 муниципалитетов из разных регионов страны разработали проекты развития культурно-творческой среды в рамках образовательной программы «Школа креативной экономики. Современный муниципалитет. Меганомика» на площадке Академии «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»).

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась образовательная программа «Школа креативной экономики. Современный муниципалитет. Меганомика». Участники из Крыма, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ростовской, Нижегородской, Иркутской, Астраханской областей вместе с экспертами разработали проекты развития культурно-творческой среды территорий, чтобы потом опробовать свои наработки на практике на местах.

В ходе интенсива слушатели программы вместе с представителями творческих сообществ создали 8 проектов, цель которых — сформировать и развивать культурно-творческую среду в муниципальных образованиях. Туристический агрокластер, креативное пространство, этногород, арт-район, центр творческого развития, спортивный кластер, арт-резиденция, кадровый резерв и творческий фестиваль — вот перечень проектов, над которыми работали команды участников.

Участники программы узнали о том, как можно получить грантовую поддержку на реализацию творческих проектов. Об этом им рассказал заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев. По его словам, нужно, чтобы каждый муниципалитет стимулировал участие своих заявителей в грантовых конкурсах. При этом необходимо работать со всеми типами заявителей: бизнес, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, услуги — в особенности в сфере креативных индустрий и творчества. Кроме того, он подчеркнул важность вовлечения некоммерческих и общественных организаций, творческих союзов и объединений различных представителей культуры и искусства с целью использования возможностей гранта для реализации их творческих идей.

Если муниципальные органы будут организовывать обучение навыкам социокультурного проектирования и участия в грантовых конкурсах, то муниципалитет будет обладать большим числом заявленных проектов и со временем конвертирует их в победы на конкурсах, что привлечет дополнительные ресурсы для развития этих муниципалитетов и, в частности, креативных индустрий. «Школа креативной экономики. Современный муниципалитет. Меганомика» — это возможность обучить сначала самих представителей муниципальных структур, при этом параллельно учить творческих людей из того или иного муниципалитета возможностям социокультурного проектирования и участия в конкурсах, а через эти возможности — проработке своих творческих идей до уровня проектных заявок, — цитирует пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ» первого заместителя генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева.

Продюсер образовательной программы — руководитель службы сетевого взаимодействия «Таврида.АРТ» Дарья Иодо. В числе экспертов основатель «Лаборатории мышления, коммуникации и смыслов» Евгения Миронова, краевед, историк Татьяна Зорова, режиссер-культуролог Анжела Макарова, директор арт-резиденции «Шатлык» Гульчечек Ковальчук, продюсер проекта в сфере креативных индустрий MIRE Анастасия Степанова, директор по региональному развитию группы компаний «Флакон» Михаил Егошин, первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»