В Академии творческих индустрий «Меганом» пройдёт новая программа для специалистов театральной сферы

С 17 ноября 2025 года по 20 августа 2026 года в Академии творческих индустрий «Меганом» пройдёт образовательная программа для специалистов театральной сферы «Завпосты театра Будущего». Она будет состоять из четырёх блоков и станет важным шагом к созданию новых стандартов в театральной индустрии России. Регистрация на программу открыта до 1 октября по ссылке: https://clck.ru/3Mw5yP

Академия «Меганом» запускает новую образовательную программу «Завпосты театра Будущего» для специалистов театральной сферы. К участию в программе приглашаются заместители директоров, курирующие художественно-постановочную часть, руководители технических и производственных служб театров, ассистенты режиссёров, сценографы, координаторы.

Программа направлена на развитие профессиональных компетенций заведующих постановочной частью и совершенствование процессов работы в театрах, в её рамках участники создадут индивидуальные проекты развития своих театров, ориентированные на решение актуальных задач.

Современные зрители становятся все более требовательными к качеству спектаклей, дизайну декораций и общему уровню сценических работ. Заведующие художественно-постановочной частью должны уметь оперативно реагировать на изменения вкусов публики и предлагать актуальные решения. Кроме того, сегодняшняя экономическая ситуация предъявляет новые требования к руководству театров, включая умение адаптироваться к рыночным условиям, привлекать финансирование и управлять ресурсами организации эффективно. Программа позволит повысить уровень теоретической подготовки, развить навыки стратегического планирования, анализа рисков и управления проектами, что обеспечит стабильность и развитие учреждений культуры. Всё это будет способствовать не только поддержанию высокого уровня профессиональной компетентности сотрудников, но и росту культурного потенциала страны, — говорит сокуратор программы, заместитель директора по техническим вопросам «Театра на Бронной» и «Театр — сцена Мельников»Руслан Ситников.

Образовательный процесс будет включать четыре этапа: два онлайн-блока с лекциями и практическими заданиями, очный модуль на базе театра-партнёра в Москве и завершающий модуль на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Участников ждут лекции, мастер-классы и практикумы от ведущих экспертов театральной индустрии. Узнайте больше: "Резиновые" квартиры - это плохо: число жильцов в квартирах и хостелах хотят ограничить Даты проведения: Первый модуль (онлайн): 17 ноября — 10 декабря 2025 г.; Второй модуль (онлайн): 1 марта — 30 апреля 2026 г.; Третий модуль (очно): 19–29 июня 2026 г.; Четвёртый модуль (очно): 10–20 августа 2026 г. Регистрация продлится до 1 октября на сайте арт-кластера «Таврида»: https://clck.ru/3Mw5yP источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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