Прямо сейчас:
Главная | Спорт | В активе сборной Крыма – 8 медалей на легкоатлетических соревнованиях, состоявшихся в Краснодаре
актуально в республике
В активе сборной – 8 медалей на легкоатлетических соревнованиях, состоявшихся в Краснодаре
фото: Крымская федерация лёгкой атлетики

В активе сборной Крыма – 8 медалей на легкоатлетических соревнованиях, состоявшихся в Краснодаре

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:04 26.06.2024

В Краснодаре 21-23 июня прошли два крупных легкоатлетических форума – первенство России среди юношей и девушек до 16 лет и Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет.

В рамках первенства страны среди спортсменов до 16 лет у крымских легкоатлетов четыре медали – одна золотая и три бронзовых. Сакчанка Риана Хроз с личным рекордом – 52,38 м – стала победителем первенства в метании копья. Бронзовые награды в активе Екатерины Рябущенко из Симферополя (прыжок в высоту, 1,70 м), Кирилла Головко из Кировского района (бег на 400 м, 51,46 сек.) и сакчанина Антона Куликова (прыжок в высоту, 1,89 м). В юниорских соревнованиях наши земляки взяли четыре медали – и все золотые! Татьяна Иванченко выиграла забеги на 100 и 200 м (результаты соответственно 12,06 и 25,26 сек.). Илья Иванов был первым на дистанции 200 м (22,09 сек.), а Артем Макрушин – на 400 м (49,60 сек.). Все спортсмены – из Симферополя, — сообщает «Крымский спорт»

 

Узнайте больше:  У севастопольских спортсменов – четыре медали Игр стран БРИКС в Казани

 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.