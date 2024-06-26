В активе сборной Крыма – 8 медалей на легкоатлетических соревнованиях, состоявшихся в Краснодаре

В рамках первенства страны среди спортсменов до 16 лет у крымских легкоатлетов четыре медали – одна золотая и три бронзовых. Сакчанка Риана Хроз с личным рекордом – 52,38 м – стала победителем первенства в метании копья. Бронзовые награды в активе Екатерины Рябущенко из Симферополя (прыжок в высоту, 1,70 м), Кирилла Головко из Кировского района (бег на 400 м, 51,46 сек.) и сакчанина Антона Куликова (прыжок в высоту, 1,89 м). В юниорских соревнованиях наши земляки взяли четыре медали – и все золотые! Татьяна Иванченко выиграла забеги на 100 и 200 м (результаты соответственно 12,06 и 25,26 сек.). Илья Иванов был первым на дистанции 200 м (22,09 сек.), а Артем Макрушин – на 400 м (49,60 сек.). Все спортсмены – из Симферополя, — сообщает «Крымский спорт».