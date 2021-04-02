В акватории Керченского пролива прошла межведомственная учебно-практическая тренировка про транспортной безопасности. В ней приняли участие: Центр ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым, Керченский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым, группа патрульной службы (г. Керчь), Темрюкское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ОСВОД Крым, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

Основная задача учений – отработка алгоритма предотвращения правонарушений в зоне транспортной безопасности. Для решения поставленных задач были смоделированы ситуации, максимально приближенные к реальным, и отработаны меры оперативного реагирования на них, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

По легенде учений, в районе транспортного перехода через Керченский пролив маломерное судно нарушило границы запретного района плавания.

В ходе тренировки участники учений отработали действия по задержанию катера с дальнейшим его сопровождением на штрафстоянку. Поставленные цели достигнуты, а задачи выполнены.

Отметим, что в ходе учений на 20 минут было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.

Фото: ГУ МЧС России по РК.