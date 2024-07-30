В Алупке пересмотрят организацию движения в историческом центре города

Глава администрации Ялты выехала в Алупку по вопросам организации движения в историческом центре города. По итогам выезда в ближайшее время будут приняты дополнительные меры по ограничению движения и парковки
Выехала в Алупку по вопросу организации движения в историческом центре города. Привели его в порядок, в том числе за федеральные средства, не для того, чтобы он превратился в большую парковку. Вместе коллегами из Госавтоинспекции проработали решения, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
По словам главы администрации Ялты, в самое ближайшее время в районе пешеходной зоны появятся запрещающие знаки и начнётся монтаж больших боллардов вместо цепных барьеров, что позволит не допускать проезда и парковки стороннего транспорта в пешеходной зоне.
Янина Павленко также призвала жителей и гостей Алупки отнестись с пониманием относительно предпринимаемых мер и не нарушать Правила дорожного движения.
Штрафы будут однозначно. После установки боллардов и дорожных знаков начнёт действовать обновлённая схема движения, а вместе с ней и эвакуаторы — вопросы организации дополнительных штрафплощадок от Гурзуфа до Фороса обговорили с руководителем Госавтоинспекции, — подчеркнула глава администрации Ялты.
Параллельно подрядчик «Старого города» начинает перестраивать остановку транспорта с обустройством «кармана», что позволит минимизировать пробки.
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