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В Алупке пересмотрят организацию движения в историческом центре города

В Алупке пересмотрят организацию движения в историческом центре города

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:31 30.07.2024

Глава администрации Ялты выехала в Алупку по вопросам организации движения в историческом центре города. По итогам выезда в ближайшее время будут приняты дополнительные меры по ограничению движения и парковки

Выехала в Алупку по вопросу организации движения в историческом центре города. Привели его в порядок, в том числе за федеральные средства, не для того, чтобы он превратился в большую парковку. Вместе коллегами из Госавтоинспекции проработали решения, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. 

По словам главы администрации Ялты, в самое ближайшее время в районе пешеходной зоны появятся запрещающие знаки и начнётся монтаж больших боллардов вместо цепных барьеров, что позволит не допускать проезда и парковки стороннего транспорта в пешеходной зоне.

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В Алупке пересмотрят организацию движения в историческом центре города В Алупке пересмотрят организацию движения в историческом центре города

Янина Павленко также призвала жителей и гостей Алупки отнестись с пониманием относительно предпринимаемых мер и не нарушать Правила дорожного движения.

Штрафы будут однозначно. После установки боллардов и дорожных знаков начнёт действовать обновлённая схема движения, а вместе с ней и эвакуаторы — вопросы организации дополнительных штрафплощадок от Гурзуфа до Фороса обговорили с руководителем Госавтоинспекции, — подчеркнула глава администрации Ялты.

Параллельно подрядчик «Старого города» начинает перестраивать остановку транспорта с обустройством «кармана», что позволит минимизировать пробки.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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