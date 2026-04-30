В Алуште анонсируют Торгово-закупочную сессию «Биржа контактов»

Министерство промышленности и торговли Республики Крым приглашает производителей и представителей бизнеса принять участие в Торгово-закупочной сессии «Биржа контактов», которая состоится 22 мая 2026 года.
В текущем году мероприятие пройдет в обновленном формате с акцентом на презентацию и позиционирование продукции. Участникам будет предоставлена возможность представить свои товары в выставочном пространстве, провести переговоры с представителями региональных торговых сетей и потенциальными партнёрами, а также получить практические рекомендации по продвижению продукции.
В программе мероприятия:
- заключение долгосрочных договоров поставки с региональными торговыми сетями;
- B2B-переговоры;
- презентация продукции в выставочном формате;
- экспертный разбор товаров с оценкой цены, упаковки и потенциала выхода в торговые сети.
«Биржа контактов» проводится с 2024 года и уже зарекомендовала себя как эффективная площадка для развития регионального бизнеса, расширения деловых связей и продвижения продукции крымских производителей.
Мероприятие состоится по адресу:
г. Алушта, отель MORE SPA & RESORT 5* (конференц-зал «Баллрум»), ул. Набережная, 25.
Регистрация участников: с 10:00 до 10:45.
Официальная часть мероприятия: с 11:00 до 15:00.
Участие бесплатное.
Для регистрации необходимо заполнить анкету участника до 14 мая 2026 года по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69e60c1e95add507922ab259
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
