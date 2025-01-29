В Алуште азербайджанцы организовали изготовление и продажу алкоголя. Пойдут под суд

Следственным отделом по городу Алушта установлено, что в мае 2024 года 36-летний ранее неоднократно судимый за незаконный оборот алкоголя уроженец Азербайджана организовывал на территории полуострова преступную группу по производству и сбыту нелегальных напитков с привлечением родственников и знакомых земляков. В подпольном цеху на территории Ялты подельники произвели порядка тонны не соответствующей требованиям безопасности продукции с добавлением различных вкусовых примесей и ароматизаторов. Опасный для жизни и здоровья потребителей суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом различных алкогольных напитков в торговых точках и на набережной Алушты.

Преступная деятельность фигурантов была пресечена в сентябре 2024 года во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Крым.

При обысках, проведенных по месту жительства фигурантов и в подпольном цеху, а также на объектах реализации обнаружено и изъята спиртосодержащая продукция, пластиковая тара, приборы для изготовления суррогата и значительные сумы денежных средств.

Один из участников преступной группы пытался сбежать с территории Российской Федерации, но был задержан в аэропорту Москвы перед посадкой на рейс, в связи с чем ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое участников организованной группы находятся в розыске.

В ходе расследования уголовного дела проведены экспертизы, выполнены все необходимые следственные действия, собрана достаточная доказательственная база.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба ГУ Следственного комитета по РК и Севастополю