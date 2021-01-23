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Сотрудниками уголовного розыска алуштинской полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержана 38-летняя жительница Симферопольского района. Накануне в дежурную часть полиции Алушты обратилась местная жительница, которая сообщила, что отдала цыганке все имеющиеся у неё ювелирные изделия за якобы снятие порчи. Женщина призналась, что сама не поняла, как это случилось. Попав под влияние ворожеи, она как во сне передала ей несколько золотых колец, цепочек, сережек, а также золоченых оберегов на сумму в несколько десятков тысяч рублей. Полицейскими была установлена указанная женщина, которая созналась в мошенничестве. После вмешательства страже порядка гадалка вернула ювелирные украшения потерпевшей. Несмотря на возмещение ущерба, следователем ОМВД России по г. Алуште женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Сотрудники полиции предупреждают! Будьте осторожны и не доверяйте вещи, представляющие материальную ценность, посторонним лицам. Пресс-служба МВД по Республике Крым
фото: nvodicka (pixabay.com)

В Алуште гадалка «сняла порчу» с клиентки, а заодно и ювелирные изделия присвоила

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:38 23.01.2021

Сотрудниками уголовного розыска полиции в Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержана 38-летняя жительница Симферопольского района.

Накануне в дежурную часть полиции Алушты обратилась местная жительница, которая сообщила, что отдала цыганке все имеющиеся у неё ювелирные изделия за якобы снятие порчи. Женщина призналась, что сама не поняла, как это случилось. Попав под влияние ворожеи, она как во сне передала ей несколько золотых колец, цепочек, сережек, а также золоченых оберегов на сумму в несколько десятков тысяч рублей. Полицейскими была установлена указанная женщина, которая созналась в мошенничестве. После вмешательства страже порядка гадалка вернула ювелирные украшения потерпевшей, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Несмотря на возмещение ущерба, следователем ОМВД России по г. Алуште женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции предупреждают:

Будьте осторожны и не доверяйте вещи, представляющие материальную ценность, посторонним лицам.

В Алуште гадалка "сняла порчу" с клиентки, а заодно и ювелирные изделия присвоила

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