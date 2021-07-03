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В Алуште идут работы по созданию подпорных сооружений подъездной дороги к ЖК «Семейный»  

В Алуште идут работы по созданию подпорных сооружений подъездной дороги к ЖК «Семейный»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:53 03.07.2021

В Алуште подрядчик выполняет работы первого этапа строительства опорно-несущих конструкций на объекте «Строительство подъездной дороги к жилому комплексу в 4 микрорайоне по ул. 60 лет СССР». Работы выполняются в рамках регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Алуште идут работы по созданию подпорных сооружений подъездной дороги к ЖК «Семейный»  

В настоящее время ведутся работы по опалубке подпорных стен и монтажу бортового камня. Готовность объекта составляет 40%. Главной целью выполняемых работ является удерживание участка новой дороги от деформаций в условиях перепада высот южного берега Крыма, — сообщает региональный проектный офис Главного управления по реализации национальных проектов.

В Алуште идут работы по созданию подпорных сооружений подъездной дороги к ЖК «Семейный»  

С полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму» по ссылке.

В Алуште идут работы по созданию подпорных сооружений подъездной дороги к ЖК «Семейный»  

В Алуште идут работы по созданию подпорных сооружений подъездной дороги к ЖК «Семейный»  

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