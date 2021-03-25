В Алуште не верят в заполнение Изобильненского водохранилища и готовы ужесточить график подачи воды

В Алуште, как известно, действуют графики подачи воды (5 часов утром и 5 часов вечером). Власти не настроены их отменять, напротив, к лету графики могут ужесточить. Об этом сообщила глава администрации курортного города Галина Огнева.

Все дело в том, что на сегодня объем воды в Изобильненском водохранилище 3 млн. 25 тыс. кубических метров. Максимум водохранилища – 13 кубометров. «Исторически сложилось», что к концу апреля водохранилище набирало не менее 10 млн. кубов, что позволяло «пройти курортный сезон». В этом году, несмотря на активное пополнение главного водозабора Алушты, к 10 миллионам объем явно не приблизится.

Ежесуточный средний приток – 9 тысяч кубических метров. Ежесуточный расход абонентами — 17 тысяч кубических метров. Из Изобильненского водохранилища подается 4,3 тысячи кубов, остальное — альтернативные источники. При соблюдении существующего графика воды хватит до конца июня, — сообщила глава администрации Алушты.

Она признает, если ситуация не улучшится, график подачи воды потребителям придется ужесточать.

Мы должны провести курортный сезон пусть с почасовым графиком подачи воды, но без подвоза водовозками, — отметила Галина Огнева.