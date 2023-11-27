В Алуште небдительная барышня «оставила» в банкомате 10 тысяч рублей. И, конечно, «охочий» взять чужие деньги нашёлся

В ОМВД России по г. Алуште обратилась 47-летняя жительница г. Алушты с заявлением о краже денежных средств. Потерпевшая пояснила, что в одном из продуктовых магазинов воспользовалась банкоматом, чтобы внести деньги на свой банковский счет. Поместив наличные в купюроприемник, женщина не убедилась в завершении операции и покинула магазин. Вскоре заявительница вернулась к банкомату, так как зачисления на счет не последовало, однако наличных в отсеке уже не было. Сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште установили подозреваемое лицо, которым оказался ранее не судимый 54-летний местный житель. Подозреваемый признался в содеянном. Установлено, что потерпевшая, поместив деньги в специальный отсек банкомата, не завершила операцию по зачислению средств и покинула магазин. Находившийся позади заявительницы злоумышленник воспользовался ситуацией и присвоил чужие денежные средства, отменив текущее действие. Материальный ущерб возмещен потерпевшей в полном объеме, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции предупреждают! Если вы обнаружили в банкомате забытые денежные средства, ни в коем случае не нужно их забирать! Это является уголовно наказуемым деянием. Следует позвонить по телефону службы поддержки, указанному на банкомате, и сообщить о случившемся, также можно проинформировать о ситуации администрацию учреждения, где установлен банкомат, или позвонить в полицию по единому номеру телефона 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым