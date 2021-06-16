В Алуште полицейские установили местного жителя, подозреваемого в хранении и изготовлении оружия

В Алуште в результате оперативных мероприятий полиция задержала местного жителя, подозреваемого в хранении и изготовлении оружия.

В вечернее время оперуполномоченными уголовного розыска в ходе осмотра места жительства подозреваемого в хозяйственной постройке, расположенной во дворе дома в Алуште, был обнаружен и изъят предмет, похожий на обрез охотничьего ружья. В результате баллистического исследования установлено, что оружие является нестандартным, в фабричную конструкцию кустарным способом внесены изменения, изготовлено самодельным способом по типу «обрез». Установлено, что изъятое оружие является пригодным для производства выстрелов, — сообщили в МВД по РК.

Мужчина рассказал, что находясь в лесном массиве в 2014 году в Алуште, он обнаружил составные части мелкокалиберной винтовки, которые и присвоил себе. Хранил винтовку у себя дома.

Дознавателем ОМВД России по г.Алуште по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет, — уточнили в полиции.

МВД по Республике Крым предупреждает: во избежание проблем с законом, лица, у которых при отсутствии разрешения хранятся такие предметы, должны добровольно сдать их в полицию. Запрещается избавляться от оружия и боеприпасов, передавая его другим лицам либо выбрасывать их, поскольку в данном случае эти предметы останутся в незаконном обороте и могут повлечь наступление тяжких последствий. Необходимо обратиться в правоохранительные органы для официального оформления добровольной сдачи оружия.