В Алуште снесли самовольно возведённое летнее кафе

Жительница Алушты построила летнее кафе на земельном участке, принадлежащем государству, без соответствующих разрешительных документов. На данное нарушение отреагировала администрация города, обратившись с иском в суд. Согласно вынесенному судебному решению ответчику было предписано демонтировать и снести самовольно возведенный объект. Однако идти на встречу государству владелица кафе не торопилась. В результате чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Алуште ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении должницы исполнительно производство. В свою очередь гражданка проигнорировала законные требования сотрудника органов принудительного исполнения.

Принимая данный факт во внимание, судебный пристав-исполнитель наложил запрет на совершение регистрационных действий с подлежащим сносу объектом и временно ограничил гражданку в праве выезда за пределы России. Также за несвоевременное выполнение решения суда судебный пристав-исполнитель отделения вынес постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, алуштинка неоднократно была привлечена к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера с назначением ей административного наказания в виде административных штрафов на общую сумму 17 тыс. рублей.

Впоследствии не желая повторно нести административную ответственность и лишаться денежных средств, жительница Алушты своими силами демонтировала и снесла самовольно возведенное летнее кафе. Вскоре судебный пристав-исполнитель вышел по адресу нахождения объекта и составил акт об исполнении решения суда.

информация и фото: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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