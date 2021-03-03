В Алуште спасатели провели тренировку по ликвидации последствий ЧС техногенного характера

«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в сложных по конструктивным и технологическим особенностям зданиях и сооружениях. Как сообщили в МЧС РК, тренировочное занятие прошло в Алуште.

Целью занятия является проверка боеготовности аварийно-спасательных отрядов при работе в условиях возникновения ЧС техногенного характера. Согласно вводной, в результате землетрясения частично разрушены здания и сооружения, есть пострадавшие. По сигналу тревоги было проведено оповещение спасателей АСО, их сбор и приведение в состояние полной оперативно-технической готовности к применению по назначению. После этого специалисты выдвинулись в зону ЧС.

По прибытии спасатели провели развертывание оперативного штаба по ликвидации ЧС, специалисты в составе аварийно-спасательных групп провели разведку помещений, подземных коммуникаций, разрушенных зданий и прилегающей к ним территории. В результате разведки один из условных пострадавших был обнаружен на верхних этажах разрушенного (по легенде) здания. Для его эвакуации специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали первую медицинскую помощь, подготовили необходимое альпинистское снаряжение и приступили к спуску пострадавшего по внешней стене здания. Затем на специальных носилках его доставили в безопасное место, — рассказали подробности учений в МЧС.