В Алуште строят многоквартирный жилой дом по программе обеспечения межнационального согласия

Заказчиком по объекту — Государственным казенным учреждением Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» для выполнения строительно-монтажных работ заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО «Башинвестстрой». Сумма контракта строительно-монтажных работ составляет 470,423 млн рублей.

В настоящее время на объекте рабочие занимаются каменными работами, в частности, устанавливаются вентиляционные блоки, что существенно повысит качество воздухоснабжения. Одновременно осуществляется оштукатуривание потолка на первом этаже.

Кроме того, специалистами выполняется армирование подпорных стен. Фасадные работы также находятся в процессе реализации: стены утепляются минеральной ватой, что поможет создать комфортный микроклимат внутри помещения и снизить затраты на отопление.

Не менее значимой частью работ является создание наружных откосов и оштукатуривание фасада. Также выполняются работы по входной группе — осуществляется покраска металлического крыльца. В завершение, на крыше монтируются закладные элементы под вентиляторные установки, которые необходимы для дальнейшей эксплуатации системы вентиляции. Все эти работы направлены на создание комфортного, современного и безопасного пространства для пользователей здания.

Степень строительной готовности объекта составляет 55%. Ввод нового дома в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года.

В новом 9-этажном здании предусмотрено 36 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Проект территории направлен на создание разнообразных функциональных зон, что будет способствовать комфортному проживанию и активному отдыху жителей.

Первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников отметил, что площадь озеленения жилого дома составит 1360,0 м². На участке предусмотрены зоны для досуга, включая детскую площадку и зону отдыха для взрослых, а также пешеходные и хозяйственные зоны. Также будет организовано пять парковочных зон, включая места для маломобильных граждан, свободные площади будут озеленены газонами.

Кроме того, Александр Резников добавил:

Данный жилой дом – это не просто новые квартиры. Это возможность для семей обрести уютный и комфортный уголок, способствовать интеграции людей разных национальностей и культур.

источник: по информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым